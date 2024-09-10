MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığı'nda/Menemen görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, 10 Eylül'de rahatsızlanması sebebiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

- BAKAN GÜLER'DEN ŞEHİT ASKER İÇİN TAZİYE MESAJI



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 10 Eylül'de şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim."