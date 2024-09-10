İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2024 Salı / 7 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0654
  • EURO
    37,6114
  • ALTIN
    2743.09
  • BIST100
    9641.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Menemen ilçesindeki 57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün, geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olduğunu bildirdi.

10 Eylül 2024 Salı 14:24 - Güncelleme:
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığı'nda/Menemen görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, 10 Eylül'de rahatsızlanması sebebiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

- BAKAN GÜLER'DEN ŞEHİT ASKER İÇİN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 10 Eylül'de şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.