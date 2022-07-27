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MSB duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal'ın şehit olduğunu açıkladı.

IHA27 Temmuz 2022 Çarşamba 07:01 - Güncelleme:
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MSB tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir ÜB'mize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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