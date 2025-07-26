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MSB duyurdu: İskenderun'da 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İskenderun'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

İHA26 Temmuz 2025 Cumartesi 09:27 - Güncelleme:
MSB duyurdu: İskenderun'da 2 askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan yedi silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikâyeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit KARAMAN ve İkmal Er Semih ERDOĞAN kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (Dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır.

Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

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