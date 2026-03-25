Güncel

MSB duyurdu: Eurofighter için imzalar atılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter uçaklarının idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin imzalanacağını açıkladı.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 13:16
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesini imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Bakan Güler ile İngiliz mevkidaşı Healey arasında başkent Londra'da gerçekleştirilen görüşmede, savunma işbirliği konularının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin Ekim 2025'te imzalandığı teyit edildi.

Uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin bugün imzalanması hususunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların, işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade ettiği vurgulandı.

  • MSB Türkiye
  • Eurofighter uçakları
  • teknik destek
  • lojistik destek
  • işletme sözleşmesi
  • İngiltere uçakları
  • imzalama
  • idame çalışmaları
  • havacılık destek
  • askeri işbirliği
  • Seo Uyumlu Etiketler

