MSB duyurdu... F-16'lar Suriye'de uçtu
Milli Savunma Bakanlığı: Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.
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