23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,719
  • 6,2821
  • 278.924
  • 100140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MSB duyurdu... F-16'lar Suriye'de uçtu

Milli Savunma Bakanlığı: Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AYRINTILAR GELİYOR...

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Aylin Atmaca'dan ilginç A9 açıklaması: Yüzde 95 imani, yüzde 5 dans

Aylin Atmaca'dan ilginç A9 açıklaması: Yüzde 95 imani, yüzde 5 dans

Türk ekonomisine övgü: 2003'e göre daha görkemli

Türk ekonomisine övgü: 2003'e göre daha görkemli

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi

Teknopark İstanbul, Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek

Teknopark İstanbul, Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek

PKK'nın 'evlat nöbeti'ne karşı hain video planı deşifre edildi

PKK'nın 'evlat nöbeti'ne karşı hain video planı deşifre edildi

Lezzetiyle damak çatlatıyor! Ve tescillendi

Lezzetiyle damak çatlatıyor! Ve tescillendi

Suriye sınırında askeri hareketlilik

Suriye sınırında askeri hareketlilik

TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısı belli oldu

TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısı belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA