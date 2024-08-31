MSB duyurdu! Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar Romanya'da eğitim uçuşuna katıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağı, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eş güdümlü yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 29 Ağustos'ta Romanya hava sahasında gerçekleştirilen eğitim faaliyetine katıldı.

NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eş güdümlü yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında 29 Ağustos 2024 tarihinde Romanya hava sahasında planlanan eğitim faaliyetine Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 4 adet... pic.twitter.com/kDk6UGsY1q — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 31, 2024