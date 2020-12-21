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MSB duyurdu! Mavi Vatan'da dev tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı, 22 Aralık 2020'de Aksaz bölgesi ile Akdeniz'in uluslararası suları ve hava sahasında Kaplan Pençesi Tatbikatı'nın gerçekleştirileceğini açıkladı.

DHA21 Aralık 2020 Pazartesi 15:04 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 15:26
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Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla, yarın Aksaz bölgesi ve Akdeniz'in uluslararası suları ve hava sahasında 'Kaplan Pençesi' tatbikatının icra edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tatbikatın maksadı; TSK’nın, muhtemel bir müşterek harekâtta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanması, yeni taktik, teknik ve yöntemlerin sahada değerlendirilmesidir. Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan muhtelif tip ve miktarda muharip ve destek uçakları, hava savunma unsurları ile komuta kontrol merkezleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat helikopteri ile hava savunma unsurları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından çeşitli tip ve miktarda gemiler, uçak ve İHA’lar ile hava savunma unsurları katılacaktır" denildi.

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