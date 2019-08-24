Son dakika... MSB duyurdu: Pençe-3 operasyonu başladı
Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı
- AA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu şekilde:
"Pençe-3 Operasyonu 23 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır.Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir.Operasyon, Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenmektedir.Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."
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