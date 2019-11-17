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MSB duyurdu: PKK/YPG en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak’ta 4000’den fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi’ndeki en az 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı.' denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ arasındaki kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
 
"DEAŞ tehdidine yüzlerce kayıp vermiş bir ülke olarak Türkiye, bu teröristler ilk ortaya çıktığından itibaren  onlarla tereddütsüz bir iradeyle arazide yüzleşmiş tek ülkedir.
 
Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak’ta 4000’den fazla azılı DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi’ndeki en az 800 civarı DEAŞ’lıyı serbest bırakmıştır. 
 
Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ’ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir."

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