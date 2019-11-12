Son dakika.. MSB duyurdu: Ruslarla 5. kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesinin provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen hassasiyet gösterilerek devam ettiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor."
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