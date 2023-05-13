MSB Duyurdu: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor."
Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P.Söz. Er Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/aVgUcOHYfc