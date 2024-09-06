Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi! Son 4 günde teröre büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son 4 günde Irak'ın kuzeyinde toplam 27 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terörist hedeflerine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Buna göre, son 4 günde Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 27 oldu.

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▪️ 2 Eylül 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede, hedef... pic.twitter.com/WjAE0dXSGN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2024

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