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Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi! Son 4 günde teröre büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, son 4 günde Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, operasyona ait görüntüleri de paylaştı.

6 Eylül 2024 Cuma 12:53 - Güncelleme:
Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi! Son 4 günde teröre büyük darbe
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son 4 günde Irak'ın kuzeyinde toplam 27 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terörist hedeflerine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Buna göre, son 4 günde Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 27 oldu.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

MSB, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya vurulan ağır darbenin görüntülerini paylaştı

Terör örgütü PKK'ya Metina ve Kandil'de ağır darbe

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