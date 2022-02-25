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MSB duyurdu! Sınırlarda 7 şahıs yakalandı

MSB: Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

25 Şubat 2022 Cuma 17:50 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 17:51
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MSB: Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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