MSB duyurdu! Sınırlarda 7 şahıs yakalandı

MSB: Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
25 Şubat 2022 Cuma 17:50 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 17:51
MSB: Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.