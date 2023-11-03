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MSB duyurdu! TSK'dan Kandil bölgesinde hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

İHA3 Kasım 2023 Cuma 10:48 - Güncelleme:
MSB duyurdu! TSK'dan Kandil bölgesinde hava harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadeleri kullanıldı.

  • Kandil bölgesi

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