İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2020 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8396
  • EURO
    9,2387
  • ALTIN
    470.89
  • BIST100
    1279.22
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB duyurdu! Türkiye ile Rusya arasında önemli imza
Güncel

MSB duyurdu! Türkiye ile Rusya arasında önemli imza

MSB, Bakan Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemi ile mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntülerini paylaştı.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 08:32 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 08:32
ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı da mutabakat zaptının imza törenine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu arasında gerçekleştirilen imza töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bakan Akar, karşılıklı atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada, bu sonucun sağlanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli etkisinin olduğunu belirtti.

Akar, "İmzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, barışın, huzurun sağlanmasına çok önemli bir atım atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.