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MSB duyurdu: Ukrayna ile imzalar atıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran 'Askeri Çerçeve Anlaşması'nı imzaladı.

DHA17 Ekim 2020 Cumartesi 07:54 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 07:54
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky başkanlığındaki heyetler arası görüşme sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran tarafından Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Ihor Petrashko tarafından Türkiye- Ukrayna Hükümetler Arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 12'nci Dönem toplantısı protokolüne de imza atıldı" denildi.

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