MSB duyurdu: Uyuşturucu çetelerine bir darbe daha vuruldu

MSB, Ağrı-Iğdır sınır hattında 9.946 gram metamfetamin ve 2.002 gram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha! Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Ağrı-Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetinde 9.946 gram metamfetamin ve 2.002 gram toz esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.