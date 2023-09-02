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MSB duyurdu: Uyuşturucu çetelerine bir darbe daha vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Ağrı-Iğdır sınır hattında 9.946 gram metamfetamin ve 2.002 gram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

2 Eylül 2023 Cumartesi 18:13 - Güncelleme:
MSB duyurdu: Uyuşturucu çetelerine bir darbe daha vuruldu
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MSB, Ağrı-Iğdır sınır hattında 9.946 gram metamfetamin ve 2.002 gram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha! Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Ağrı-Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetinde 9.946 gram metamfetamin ve 2.002 gram toz esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.

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