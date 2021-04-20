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Güncel

TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO güvence tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağı tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildiğini bildirdi.

20 Nisan 2021 Salı 15:55 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 16:44
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağımız tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildi. 16 Nisan'da Romanya hava sahasında gerçekleşen görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı yapıldı. Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyeti de icra edilerek İspanya'da bulunan CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon'a tespitlerin bildirimi sağlandı." denildi.

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