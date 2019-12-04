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MSB: Edremit Körfezi’nde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi’nde 21 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG KUŞADASI karakol gemimiz, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 21 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı.

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