MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği yer aldı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mOTzC0fe0Z — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2024

"Terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!" denilen paylaşım şu şekilde yapıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!"