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  • MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Güncel

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

21 Ekim 2024 Pazartesi 11:51 - Güncelleme:
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
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MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği yer aldı.

"Terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!" denilen paylaşım şu şekilde yapıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!"

  • Fırat Kalkanı
  • PKK operasyon

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