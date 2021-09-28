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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler 2 sivili öldürdü, 19 sivili yaraladı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı bölgesinde 2 yerde patlattığı bombalar nedeniyle 2 sivilin öldüğünü, 19 sivilin de yaralandığını açıkladı.

DHA28 Eylül 2021 Salı 17:13 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 17:14
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmiyor. Teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladı. Masum sivilleri katletmekten başka bir amacı olmayan PKK/YPG terör örgütü ve destekçileri unutmamalıdır ki bölgenin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürecek, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" denildi.

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