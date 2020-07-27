MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:28 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:28

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.