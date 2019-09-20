MSB: 16 Eylül'de Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15 terörist etkisiz hale getirildi TSK ve MİT koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.