MSB: 16 Eylül'de Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019’da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekâtında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
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