İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Mayıs 2021 Salı / 22 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,32
  • EURO
    10,0023
  • ALTIN
    477.282
  • BIST100
    1416.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB: 'Girilemez' denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız!
Güncel

MSB: 'Girilemez' denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız!

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonunda tespit edilen mağaraya Mehmetçik girerken çekilen video, ''Girilemez' denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız' notu ile paylaşıldı.

DHA04 Mayıs 2021 Salı 17:29 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 17:29
ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Şimşek- Pençe Yıldırım operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında belirlenen hedefler tek tek vurularak, imha edilirken, tespit edilen teröristlere ait sığınak ile mağaralar da kullanılmaz hale getiriliyor. Şu ana kadar 54 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Devam eden operasyon kapsamında, teröristlere ait yeni bir mağara tespit edildi. Bakanlık, Mehmetçik mağaraya girerken çekilen videoyu, Twitter hesabından, "Girilemez' denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız" mesajı ile paylaştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.