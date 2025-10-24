MSB görüntü paylaştı! Orduları Türk askerine emanet

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Libya Ulusal Ordusu personeli, 8 Eylül 2025'te başlayan Komando Temel Eğitimi kapsamında Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

As part of the Commando Basic Training that started on September 8, 2025, personnel of the Libyan... pic.twitter.com/7U40ZWamnU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2025

Paylaşımda, eğitimden görüntüler de yer aldı.