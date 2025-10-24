İSTANBUL 25°C / 17°C
  MSB görüntü paylaştı! Orduları Türk askerine emanet
Güncel

MSB görüntü paylaştı! Orduları Türk askerine emanet

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Ulusal Ordusu personelinin Türkiye'de aldığı komando eğitiminden görüntüler paylaştı.

24 Ekim 2025 Cuma 16:21
MSB görüntü paylaştı! Orduları Türk askerine emanet
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Libya Ulusal Ordusu personeli, 8 Eylül 2025'te başlayan Komando Temel Eğitimi kapsamında Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, eğitimden görüntüler de yer aldı.

