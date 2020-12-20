MSB görüntüleri paylaştı: Doğu Akdeniz'de tatbikat

<p>Bakanlığın Twitter hesabından, 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi.' bilgisi paylaşıldı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/12/20/eprnybgxyaahcrt-201220201608470254e20c536a.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/12/20/eprnybgxmaathzw-201220201608470256cb8db4d4.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/12/20/eprnyblxuaopp7y-201220201608470254dd7f317d.jpg'/>