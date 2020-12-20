İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2020 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6292
  • EURO
    9,3591
  • ALTIN
    461.546
  • BIST100
    1408.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB görüntüleri paylaştı: Doğu Akdeniz'de tatbikat
Güncel

MSB görüntüleri paylaştı: Doğu Akdeniz'de tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri'nin icra edildiğini bildirdi.

20 Aralık 2020 Pazar 16:02 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 16:26
ABONE OL

Bakanlığın Twitter hesabından, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz'de 'Fiili Silah Atış Eğitimleri' icra edildi." bilgisi paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.