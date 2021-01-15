MSB görüntüleri paylaştı! Hava Kuvvetleri Komutanı da katıldı

15 Ocak 2021 Cuma 17:43 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 17:48

Milli Savunma Bakanlığı, Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarının yer aldığı uçuş hakkında, "F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti." ifadeleri kullanıldı.