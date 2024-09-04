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Güncel

MSB görüntüleri paylaştı: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait 20 hedef böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

4 Eylül 2024 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
MSB görüntüleri paylaştı: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait 20 hedef böyle vuruldu
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Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2 Eylül'de Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedefin vurulduğu anlara ilişkin görüntülerin bulunduğu video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarını kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

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