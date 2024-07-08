MSB, Irak'ın kuzeyinde komandoların tahliye halatıyla helikopterden zorlu araziye indiği anların görüntülerini paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kilit kapanıyor" ifadesi kullanılarak, Irak'ın kuzeyinde hava hücum harekatında tahliye halatıyla (Fast Rope) komandoların zorlu araziye helikopterden indikleri anlara ilişkin görüntünün bulunduğu video yer aldı.
Kilit kapanıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2024
✅ Hava hücum harekâtında tahliye halatı ile (Fast Rope) zorlu araziye komando indirme.
��Irak'ın Kuzeyi#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/LQTTnzlydP