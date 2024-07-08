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MSB görüntüleri paylaştı! Komandoların Irak'ın kuzeyine zorlu inişi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde komandoların helikopterden zorlu araziye inişine ilişkin görüntü paylaştı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 18:22 - Güncelleme:
MSB görüntüleri paylaştı! Komandoların Irak'ın kuzeyine zorlu inişi!
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MSB, Irak'ın kuzeyinde komandoların tahliye halatıyla helikopterden zorlu araziye indiği anların görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kilit kapanıyor" ifadesi kullanılarak, Irak'ın kuzeyinde hava hücum harekatında tahliye halatıyla (Fast Rope) komandoların zorlu araziye helikopterden indikleri anlara ilişkin görüntünün bulunduğu video yer aldı.

  • komandolar
  • helikopter inişi

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