17 Kasım 2025 Pazartesi
Güncel

MSB, Gürcistan'da düşen askeri uçağımızla ilgili iddiaları cevapladı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağı ile ilgili iddiaları cevapladı. Bakanlık, bir gazetede 'Herkül ile İlgili İlk Tespitler' başlığıyla yayımlanan haberin içeriğindeki hususların, devam eden inceleme kapsamında elde edilen sonuçlar olmadığını, tamamen kaynağı belli olmayan yoruma dayalı bilgiler olduğunu bildirdi.

17 Kasım 2025 Pazartesi 12:59
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir gazetede "Herkül ile İlgili İlk Tespitler" başlığıyla yayımlanan haberin içeriğindeki hususların, devam eden inceleme kapsamında elde edilen sonuçlar olmadığını, tamamen kaynağı belli olmayan yoruma dayalı bilgiler olduğunu bildirdi.

"KAZA KIRIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Söz konusu haberde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Kıymetli basın mensupları, bugün Hürriyet gazetesinde 'Herkül ile İlgili İlk Tespitler' başlığıyla yayınlanan haberin içeriğinde yer alan hususlar, devam eden inceleme kapsamında elde edilen sonuçlar değil, tamamen kaynağı belli olmayan yoruma dayalı bilgilerdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kaza kırım heyetinin çalışmalarının titizlikle sürdüğü vurgulanarak, "Düşen uçağımızın enkazında kaza kırım heyetimizin çalışmaları devam etmektedir. Bu konuda resmi açıklamalarımızın dışında yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir." denildi.

