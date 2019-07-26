MSB: Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde PKK´lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde PKK´lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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