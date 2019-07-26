29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6686
  • 6,3202
  • 257.8
  • 102352
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MSB: Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde PKK´lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde PKK´lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 

Linç kampanyası başlatıp itibar suikastına giriştiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kuzey Kore'den 'Güneydeki savaş çığırtkanlarına' gözdağı!

Kuzey Kore'den 'Güneydeki savaş çığırtkanlarına' gözdağı!

'Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak'

'Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak'

İstanbul merkezli 11 ilde "sahte pasaport" operasyonu

İstanbul merkezli 11 ilde 'sahte pasaport' operasyonu

5-9 Ağustos arasında hesaplarda olacak: 12 milyarlık ikramiye

5-9 Ağustos arasında hesaplarda olacak: 12 milyarlık ikramiye

Başkan Erdoğan: İkaz beklemeden bayrağı arkadaşına bırakmalı

Başkan Erdoğan: İkaz beklemeden bayrağı arkadaşına bırakmalı

İmamoğlu'ndan tartışmalı atama: Kültür A.Ş.'nin başına getirdi

İmamoğlu'ndan tartışmalı atama: Kültür A.Ş.'nin başına getirdi

Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği sinyali

Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği sinyali

'Tatil kazandınız' yalanına inanıp mağdur olmayın'

'Tatil kazandınız' yalanına inanıp mağdur olmayın'
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütüne darbe! Hepsi imha edildi

Terör örgütüne darbe! Hepsi imha edildi

Yavru carettaların zorlu yolculukları

Yavru carettaların zorlu yolculukları

İstanbul Havalimanı'nı daha verimli kullanmak için 15 tüyo

İstanbul Havalimanı'nı daha verimli kullanmak için 15 tüyo

Türkiye, F-35'lerin boşluğunu doldurmak için bu adımları atacak

Türkiye, F-35'lerin boşluğunu doldurmak için bu adımları atacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA