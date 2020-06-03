03 Haziran 2020 Çarşamba 16:52 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 16:57

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek!"