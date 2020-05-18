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  • MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Güncel

MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi

MSB: 'Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi.'

18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:30 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:30
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72 yaşındaki damat eşinin vefatının ardından 107 yaşındaki kayınvalidesine gözü gibi bakıyor

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