Son dakika: MSB: Hava harekatında 15 terörist öldürüldü
Son dakika... Pençe-3 Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 15 oldu. MSB'den yapılan açıklamada, 'Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu' denildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı.
Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu."
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