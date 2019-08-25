Son dakika: MSB: Hava harekatında 15 terörist öldürüldü Son dakika... Pençe-3 Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 15 oldu. MSB'den yapılan açıklamada, 'Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu' denildi.