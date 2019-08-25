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Son dakika: MSB: Hava harekatında 15 terörist öldürüldü

Son dakika... Pençe-3 Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 15 oldu. MSB'den yapılan açıklamada, 'Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu' denildi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi. 
 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin bilgi verildi. 
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı.
 
Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu."

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