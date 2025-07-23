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MSB: Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu araç kazasında şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun araç kazasında şehit olduğunu bildirdi.

HABER MERKEZİ23 Temmuz 2025 Çarşamba 19:58 - Güncelleme:
MSB: Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu araç kazasında şehit oldu
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MSB Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun araç kazasında şehit olduğunu bildirdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akçadağ ilçesinde bir askeri aracın kaza yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Akçadağ ilçemizde 23 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen askeri araç kaza Sonucu P. Ütğm. Tuğrul Özsu şehit olmuş, P. Uzm. Çvş. İbrahim Göz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı uzman çavuşumuza acil şifalar dilerim."

Öte yandan, şehit Özsu'nun naaşının Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı'ndaki otopsinin ardından memleketi Edirne'ye gönderileceği öğrenildi.

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