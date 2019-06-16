MSB: İdilib'de gözlem noktamıza yapılan saldırıya anında karşılık verildi
Suriye rejim güçlerinin İdlib’te kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir.
Suriye rejim güçlerinin İdlib’te kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir.
Ayrıntılar gelecek...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.