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MSB: İdilib'de gözlem noktamıza yapılan saldırıya anında karşılık verildi

Suriye rejim güçlerinin İdlib’te kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir.

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Suriye rejim güçlerinin İdlib’te kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir.

Ayrıntılar gelecek...

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