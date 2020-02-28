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MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı rejimin topçu saldırısı sonucu İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu 2 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlık rejim hedeflerin vurulmaya devam edildiğini aktardı.

28 Şubat 2020 Cuma23:19 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 23:28

Milli Savunma Bakanlığı rejimin topçu saldırısı sonucu İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu 2 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlık rejim hedeflerin vurulmaya devam edildiğini aktardı.

Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."     

Rejim unsurları böyle imha edildi! İşte o görüntüler

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