MSB ile SPK arasında işbirliği protokolü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında finansal okuryazarlık konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik olarak iş birliği protokolü imzalandı.

SPK açıklamasına göre, protokol kapsamında MSB kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli personelden belirlenen hedef kitlede yer alanlara yönelik finansal okuryazarlık eğitimleri, seminerleri ve eğitici eğitimler verilecek.

SPK, bu kapsamda daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İş Kurumu ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile işbirliği protokolleri imzalamıştı.