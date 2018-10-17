MSB Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır 2018 MSB uzmanlık başvuru şartları nelerdir msb.gov.tr

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından başvuruları alınan uzman çavuş alımı için süreç devam ediyor. MSB Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? MSB uzmanlık başvuru şartları nelerdir? MSB uzman erbaş alımı başvuruları eylül ayının son haftasından bu yana devam ediyor. E-Devlet üzerinden başvurusu alınan uzman erbaş alımı için genel şartlar paylaşılmıştı. Jandarma Kara Kuvvetleri asayiş uzman erbaş alımı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan uzman erbaş alımı için başvurular başladı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılacak olan uzman erbaş alımı için başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru şartları merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Temmuz ayında başvurularını aldığı 2018/1. Dönem uzman erbaş alımlarının ardından adaylar 2018/2. Dönem için gün sayıyordu. Başvuruları eylül ayından bu yana sürmeye devam eden uzman çavuş alımı için başvuru şartları ve başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek olan uzman çavuş alımı başvuruları için MSB, adaylara üç kuvvet için de başvuru hakkı tanıyacak. Başvurularını henüz yapmayan vatandaşlar, uzman çavuş alımı başvuru şartlarını sorguluyor. Başvuruları başlayan uzman erbaş ile ilgili Jandarma, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları personel alımı detayları star.com.tr'de.



25 Eylül tarihinde başlayan başvurular, 26 Ekim tarihine kadar devam edecek.

UZMAN ERBAŞLIK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?



Adaylar başvurularını http://www.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Seçim aşamaları tarihleri bilahare internet adresinden/kayıtlı telefon numaralarına SMS ile bildirilecek olup, adreslerine çağrı mektubu ve elektronik posta gönderilmeyecek, gazete ilanı verilmeyecektir. Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ edilecektir. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilir.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamada Jandarma için 25 bin uzman erbaş alımı yapılacağını ve asayiş branşı için başvuruların alınacağını belirtmişti. 2018 yılı bitmeden Jandarmaya yeni uzman erbaş alımı için adayların beklentileri son noktaya ulaştı.



MSB JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek olan uzman çavuş alımı başvuruları için MSB, adaylara üç kuvvet için de başvuru hakkı tanıyacak. Öte yandan 25 Eylül tarihinde başlayan başvurular, 26 Ekim tarihine kadar devam edecek.

MSB JANDARMA UZAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



(2) En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),





(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak,

(4) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (25 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),



(5) Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2018) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),



(6) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,



(7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,



(8) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,



(9) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.



(10) Ayrıca;



(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye



kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,



(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,



(11) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,



(12) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,



(13) Boy ve kilo oranları tablosunda (Tablo-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,



(14) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (Tablo-7) 80 ve üzeri not almış olmak,



(15) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.)



(16) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,



(17) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.



(18) Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapmış/yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Md.28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.

Jandarma Uzman Erbaş alımları başvuru genel şartları! Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak gerekmektedir.Uzman erbaş alımı mezuniyet şartı; Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık), diğer branşlar (MEBS, bot serdümeni ve dalış amiri) için en az lise/ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak gerekiyor.

2018/2. Dönem uzman erbaş alımı asayiş branşına olacaksa alımla ilgili mezuniyet değişebilecektir.Uzman erbaş alımı yaş şartı; Nüfus kaydına göre 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi

(27) yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1991 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar) gerekiyor.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi dokuz

(29) yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1989 - 1 Ocak 1999 tarihleri arasında doğanlar) gerekiyor.Uzman erbaş alımı sağlık raporu şartı; Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,Uzman erbaş alımı boy-kilo şartı; En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak gerekiyor. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak gerekiyor.