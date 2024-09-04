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  • MSB: Kahraman silah arkadaşımız P. Bnb. Osman Ayan şehit oldu
Güncel

MSB: Kahraman silah arkadaşımız P. Bnb. Osman Ayan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), P. Bnb. Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 18:49 - Güncelleme:
MSB: Kahraman silah arkadaşımız P. Bnb. Osman Ayan şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesinde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edilen Ayan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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