MSB: Kamışlı ve Derik’te sivil halkın hedef alındığı haberleri akıl sınırlarını zorluyor
Milli Savunma Bakanlığı, 'TSK'nın Kamışlı ve Derik’te halkı hedef aldığına dair yalan haberler akıl sınırını zorluyor. Bu bölgelerde TSK’ya ait operasyon unsuru yok.' açıklaması yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: Bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik’teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK’ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır.
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