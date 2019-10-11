MSB: Kamışlı ve Derik’te sivil halkın hedef alındığı haberleri akıl sınırlarını zorluyor Milli Savunma Bakanlığı, 'TSK'nın Kamışlı ve Derik’te halkı hedef aldığına dair yalan haberler akıl sınırını zorluyor. Bu bölgelerde TSK’ya ait operasyon unsuru yok.' açıklaması yaptı.