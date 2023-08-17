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MSB kaynakları tarih verdi: Türkiye 1 yıl süreyle devralacak

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'Kosova'daki 'Kosova Barış Gücü' komutasının ekim ayından itibaren bir yıl süreyle Türkiye tarafından devralınacaktır.' bilgisini paylaştı.

17 Ağustos 2023 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
MSB kaynakları tarih verdi: Türkiye 1 yıl süreyle devralacak
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Milli Savunma Bakanlığında basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kosova'daki "Kosova Barış Gücü"nün (KFOR) komutasının ne zaman Türkiye'ye geçeceğine dair bir soruya da, "Ekim ayında 1 yıl süreyle devralacağız. KFOR komutanlığı görevi uzun yıllardır İtalya'daydı ve uzun yıllar sonra ilk defa değişim yapılacak ve bu görevi Türkiye devralacak" dedi.

Kaynaklar, Kosova'daki son olaylar sonrası NATO görevi kapsamında bölgeye giden 65'inci Mekanize Piyade Tugayı'na ait taburun dönüp dönmeyeceğine ilişkin olarak da, "Oradaki taburumuzun dönüşüyle ilgili şu anda planlanan tarih Eylül ayının başı. Farklı bir karar alınmazsa Eylül ayı başında taburumuz dönecek" yanıtını verdi.

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