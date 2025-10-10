Gazze Mehmetçiğe emanet... MSB kaynakları: TSK her türlü göreve hazırdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını açıklamasının ardından gözler, Türkiye'nin bu göreve nasıl bir katkı sunacağına çevrildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, yaptıkları açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar çeşitli coğrafyalarda çok sayıda uluslararası misyonda görev aldığını hatırlattı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır." ifadelerine yer verildi.