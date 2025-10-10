İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8331
  • EURO
    48,4175
  • ALTIN
    5316.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gazze Mehmetçiğe emanet... MSB kaynakları: TSK her türlü göreve hazırdır
Güncel

Gazze Mehmetçiğe emanet... MSB kaynakları: TSK her türlü göreve hazırdır

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Gazze Görev Gücü'nde yer alıp almayacağına ilişkin sorulara, 'Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ10 Ekim 2025 Cuma 09:59 - Güncelleme:
Gazze Mehmetçiğe emanet... MSB kaynakları: TSK her türlü göreve hazırdır
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını açıklamasının ardından gözler, Türkiye'nin bu göreve nasıl bir katkı sunacağına çevrildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, yaptıkları açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar çeşitli coğrafyalarda çok sayıda uluslararası misyonda görev aldığını hatırlattı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır." ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.