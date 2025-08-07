MSB kaynaklarından SDG terör örgütüne açık uyarı: Mutabakata uygun hareket etmiyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakanlık kaynakları, Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında yaşanan çatışmalara ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"SDG terör örgütünün 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediği sahada görülmektedir. Suriye'nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak terör örgütü SDG'nin de son dönemde sesinin gür çıktığı dikkatler kaçmamaktadır.

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir.

Bizim duruşumuzda ise bir değişiklik yoktur. Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadelesini desteklemeye, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteyiz.

DOĞU AKDENİZ'DE YAYINLANAN NAVTEX

Bakanlık kaynakları, Doğu Akdeniz'de yapılacak bir kablo döşeme çalışması için yayınlanan Navtex'in Türk kıta sahanlığını da kapsamasıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'de 18 Mart 2020 tarihinde BM'ye bildirdiğimiz kıta sahanlığındaki haklarımıza yönelik kararlılığımız masada ve sahada daima gösterilmektedir. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek kablo/boru döşeme yahut bilimsel araştırma yürütmek gibi faaliyetlerin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir.

Bu kural dolayısıyla kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeden daima gerekli takipler ve izlemeler yürütmekte, ülkemizi yok sayan hiçbir faaliyet ve projeye (Great Sea Interconnector Projesi gibi) geçit vermemekteyiz.

Bu hal tarzımız kapsamında 05 Ağustos 2025 tarihinde Cebelitarık bayraklı FUGRO GAUSS gemisinin jeofizik araştırmaları için yayımlanan NAVWARN duyurusunun, kıta sahanlığımızı ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığımız tarafından gerekli uyarılar yapılmış, Bakanlığımız da karşı Navtex'ini yayımladı. Ayrıca gerekli tedbirlerin alınması için bölgede hava ve deniz unsurlarımız görevlendirilmiştir. Bahse konu geminin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Kıta sahanlığımızı ihlal etmeye kalkmaları durumunda gereği sahada yapılacaktır."

İSKENDERUN DENİZ ER EĞİTİM ALAYI'MDA 2 MEHMETÇİĞİN ŞEHİT OLMASI

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda 2 Mehmetçiğimizin şehit olduğu olayla ilgili Adli Tıp Kurumu raporundan gelecek rapor beklenmektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi resmi açıklamalar dışında, sosyal medyada gündeme getirilen yalan, çarpıtılmış ve algı oluşturmaya yönelik iddialara itibar edilmemelidir.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, millî birlik ve beraberlik ile ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğü vurgulayarak terörle mücadele konusundaki gelişmeleri aktardı.

5 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

Sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında ise, son bir hafta içerisinde, 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 239 şahıs yakalandı, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 496 oldu. Son bir haftada engellenen 869 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 45 bin 159'a ulaştı.

Suriye Harekat Alanlarında devam eden "tünel imha" faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 11 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu Tel Rıfat ve Menbic dâhil 528 kilometre oldu.

Aktürk, İsrail yönetiminin Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik kabul edilemez hukuksuz adımlar attığını söyledi:

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEMELİNDE KALICI BARIŞ TESİS EDİLMELİDİR"

İsrail, Gazze halkı üzerinde açlık silahıyla soykırım uygulamaya devam etmekte, ateşkes müzakerelerini sündürmek suretiyle Gazze halkının direncini kırmayı ve yurtlarını terk etmeye zorlamayı hedeflemektedir.

İsrail yönetimi ayrıca Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik kabul edilemez hukuksuz adımlar da atmaktadır. İsrailli yöneticilerin 3 Ağustos 2025 tarihinde Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskın tarzındaki kışkırtıcı eylemleri ve son dönemlerdeki ilhak çağrıları iki devletli çözüm ve barış umutlarını hedef almaktadır. İsrail'in Filistin'de ve bölgede sergilediği barış karşıtı tutumu karşısında, derhâl ateşkes sağlanarak, iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış tesis edilmelidir."