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MSB, Kış Tatbikatı-2025'in başarıyla tamamlandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 20 Ocak'ta başlayan Kış Tatbikatı-2025'in planlandığı gibi büyük başarıyla tamamlandığını bildirdi.

AA7 Şubat 2025 Cuma 14:57 - Güncelleme:
MSB, Kış Tatbikatı-2025'in başarıyla tamamlandığını duyurdu
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda düzenlenen Kış Tatbikatı-2025'in, dost ve müttefik unsurların katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Tatbikatla, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini deneme ve eğitim seviyelerini geliştirmelerinin amaçlandığı vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tatbikata katılan dost ve müttefik ülkeler, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen gösterdikleri üstün performansla tüm hedefleri tam isabetle imha etti. 20 Ocak 2025'te başlayan ve 5 Şubat 2025'te Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirilen Kış Tatbikatı-2025, planlandığı gibi büyük başarıyla tamamlandı."

Paylaşımda, tatbikattan görüntülere de yer verildi.

  • Kış Tatbikatı-2025
  • başarı

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