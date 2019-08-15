MSB duyurdu: ABD'li Korgeneral Şanlıurfa’ya gidecek

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MSB: ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Şanlıurfa’ya intikal edecek

MSB'den yapılan açıklamada, 'ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı başkanlığındaki heyet, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Şanlıurfa'ya intikal edecek.' denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
2. Bugün, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti müteakip, harekat merkezinin kurulumu ile ilgili  koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya intikal edecektir."
 

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