MSB: Korgeneral Twitty, güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'ABD ile koordineli Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Twitty, Gnkur. Bşk.lığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa’da incelemelerde bulunmuştur.' denildi.