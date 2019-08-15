MSB: Korgeneral Twitty, güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'ABD ile koordineli Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Twitty, Gnkur. Bşk.lığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa’da incelemelerde bulunmuştur.' denildi.
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