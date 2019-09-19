MSB: 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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