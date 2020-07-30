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Güncel

MSB: Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.'

30 Temmuz 2020 Perşembe 08:47 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 08:47
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