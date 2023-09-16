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MSB: Libya'ya yardım malzemesi götürmek üzere bir gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Osmangazi gemisinin sel felaketinin yaşandığı Libya'ya yardım malzemelerini ulaştırmak üzere İzmir'den hareket ettiğini bildirdi.

16 Eylül 2023 Cumartesi 22:05 - Güncelleme:
MSB: Libya'ya yardım malzemesi götürmek üzere bir gemi daha yola çıktı
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TCG Osmangazi gemimiz yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırmak üzere İzmir'den hareket etti."

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinden ardından Libya halkına destek için İzmir'den yola çıkan Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin Libya'ya ulaştığını duyurmuştu.

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