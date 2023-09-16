MSB: Libya'ya yardım malzemesi götürmek üzere bir gemi daha yola çıktı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"TCG Osmangazi gemimiz yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırmak üzere İzmir'den hareket etti."
TCG OSMANGAZİ gemimiz yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırmak üzere İzmir'den hareket etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/WXfBLffXNO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023
Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinden ardından Libya halkına destek için İzmir'den yola çıkan Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin Libya'ya ulaştığını duyurmuştu.